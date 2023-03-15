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15:28, 15 марта 2023Мир

Си Цзиньпин понадеялся на отказ современного мира от новой холодной войны

Си Цзиньпин заявил, что современному миру не надо развязывать новую холодную войну

Фото: Greg Baker / Reuters

В новых реалиях современному миру не надо развязывать новую холодную войну. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.

Он также понадеялся, что мировое сообщество откажется от идеи холодной войны. Китай также всегда высказывается против гегемонии и «политики силы» в отношениях разных стран, отметил Си Цзиньпин.

Ранее советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что КНР надо услышать позицию Украины в конфликте с Россией. «Мы призывали председателя Си Цзиньпина побеседовать с президентом [Украины] Владимиром Зеленским», — заявил он.

Госдепартамент также призвал Китай повлиять на Россию для прекращения спецоперации. В дипломатическом ведомстве сообщили, что Вашингтон рассчитывает на контакты лидеров КНР и США.

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Варвара Кошечкина
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