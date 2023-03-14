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00:38, 14 марта 2023Мир

В США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине

Белый дом: США призвали председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНР следует услышать позицию Украины по конфликту с Россией. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

«Мы призывали председателя Си Цзиньпина побеседовать с президентом [Украины] Владимиром Зеленским, потому что считаем, что Китай и сам председатель Си Цзиньпин должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения», — подчеркнул он.

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Представитель Белого дома добавил, что США призывали Китай к проведению такого разговора и в частном, и в публичном порядке. По словам Салливана, Вашингтон обсуждал с Киевом возможные переговоры Зеленского и Си Цзиньпиня, однако Украина пока не получила подтверждение о диалоге.

Зеленский заявил о желании лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине еще в августе 2022 года. По его мнению, Пекин способен повлиять на Москву и призвать ее к прекращению специальной военной операции.

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Марина Совина
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