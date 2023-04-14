Стали известны обстоятельства утечки документов Пентагона

CNN: Discord предоставила ФБР данные об аккаунте слившего секретные документы Пентагона

Стали известны обстоятельства утечки в сеть секретных документов Пентагона, передает CNN.

Отмечается, что платформа Discord, куда Джек Тейшейра выложил файлы ведомства, предоставила ФБР информацию о его учетной записи 12 апреля. Уточняется, что молодой человек использовал свое настоящее имя и домашний адрес в Северном Дигтоне, штат Массачусетс, для получения платежной информации, связанной с его учетной записью.

«Согласно этим записям, лицо, использующее имя пользователя субъекта, является администратором сервера 1, платежное имя, связанное с именем пользователя субъекта, — Jack Teixeira, а платежный адрес, связанный с именем пользователя субъекта, является актуальным местом жительства в Северном Дигтоне, штат Массачусетс. Тейшейра указал этот адрес (...) в качестве своего основного места жительства в документах о приеме на работу в USANG», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра впервые предстал перед судом. Ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.

О его аресте стало известно 13 апреля. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.