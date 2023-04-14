В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России

Автор The Times Бейкер: победа Москвы над Вашингтоном станет для США ударом молота

Попытка президента США Джо Байдена навредить Москве с помощью «прокси-войны» будет иметь серьезные последствия для Вашингтона. Победа Москвы над Вашингтоном станет для США «ударом молота», заявил обозреватель британского издания The Times Джерард Бейкер.

«Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы загнать президента РФ Владимира Путина в тупик», — написал Бейкер. По его мнению, неудача станет ударом молота по авторитету и лидерству Штатов и гуманитарной и политической катастрофой для Украины.

Автор утверждает, что происходящие в мире события указывают на снижение статуса Белого дома на международной арене. «Вашингтон понес еще больший ущерб на этой неделе из-за демонстрации президента Франции Эммануэлем Макроном братской привязанности к главе КНР Си Цзиньпину и заявления лидера Пятой республики о том, что Европа не должна быть просто последователем политики США», — считает журналист.

Помимо этого, как отметил обозреватель, Байден привел в ярость израильское правительство вмешательством в национальную политику, о котором стало известно из утекших в сеть секретных данных. Ущерб был нанесен и отношениям с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, добавил он.