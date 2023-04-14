Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:18, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России

Автор The Times Бейкер: победа Москвы над Вашингтоном станет для США ударом молота

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Попытка президента США Джо Байдена навредить Москве с помощью «прокси-войны» будет иметь серьезные последствия для Вашингтона. Победа Москвы над Вашингтоном станет для США «ударом молота», заявил обозреватель британского издания The Times Джерард Бейкер.

«Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы загнать президента РФ Владимира Путина в тупик», — написал Бейкер. По его мнению, неудача станет ударом молота по авторитету и лидерству Штатов и гуманитарной и политической катастрофой для Украины.

Автор утверждает, что происходящие в мире события указывают на снижение статуса Белого дома на международной арене. «Вашингтон понес еще больший ущерб на этой неделе из-за демонстрации президента Франции Эммануэлем Макроном братской привязанности к главе КНР Си Цзиньпину и заявления лидера Пятой республики о том, что Европа не должна быть просто последователем политики США», — считает журналист.

Помимо этого, как отметил обозреватель, Байден привел в ярость израильское правительство вмешательством в национальную политику, о котором стало известно из утекших в сеть секретных данных. Ущерб был нанесен и отношениям с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
В США заподозрили школьника в причастности к утечке документов Пентагона
В IBM создали способный к научным открытиям искусственный интеллект
Российского студента задержали за обман настоятеля храма на 17 миллионов рублей
На Украине завели дело из-за соглашений о пребывании российского флота в Крыму
Алкогольная компания подала в суд на Ольгу Бузову
Российская пенсионерка сожгла ступни при попытке потушить горящую траву
Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день
Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии
В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.