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18:43, 14 апреля 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли обманывавших чехов телефонных мошенников

На Украине ликвидировали сеть телефонных мошенников, обманувших жителей Чехии на $3 млн

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

В Днепре раскрыли сеть кол-центров мошенников, обманывавших абонентов из Чехии. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве заявили, что украинские правоохранители ликвидировали международную преступную организацию, которой обманным путем удалось получить от жителей Чехии 65 миллионов чешских крон (более трех миллионов долларов). По данным офиса украинского генпрокурора, жертвами группировки оказались свыше 300 человек.

Уточняется, что ее участники звонили по телефону гражданам республики и, представляясь работниками банка, заставляли их переводить свои сбережения «на безопасный счет». В ведомстве также отметили, что среди руководителей мошеннической сети были и чешские граждане.

В марте Сбербанк предупредил россиян о схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников ФСБ или полиции и пугают их возможными обвинениями в госизмене якобы за перевод денег в пользу украинской армии.

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Алевтина Запольская
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