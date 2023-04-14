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03:12, 14 апреля 2023Мир

Минюст Италии озаботился побегом сына российского губернатора

Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку судей после побега Артема Усса

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился начать проверку судей после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом пишет Corriere della Sera.

В частности, власти хотят выяснить, на каком основании Миланским апелляционным судом было принято решение заменить содержание россиянина под стражей на домашний арест.

Ранее стало известно, что Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии помогла группа из шести-семи человек. Миланская прокуратура установила личности четырех-пяти пособников, в отношении них ведется расследование.

В марте стало известно, что задержанный в Италии российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. 21 марта в Милане было принято решение о его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

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Марина Совина
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Минюст Италии озаботился побегом сына российского губернатора
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