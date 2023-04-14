Психолог дала советы родителям подхвативших венерическую болезнь детей

Психолог Яушева призвала взрослых не критиковать ребенка-подростка с венерической болезнью

Взрослым не следует критиковать ребенка-подростка с венерической болезнью, призвала клинический психолог Дарья Яушева. В беседе с «Лентой.ру» она дала советы, как родителям разговаривать с сыном или дочерью, подхватившими пикантное заболевание.

Первое, что важно знать родителю: инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), можно получить не только во время секса, предупреждает психолог. В редких случаях венерические болезни передаются через поцелуи, тесные объятия, использование общих вещей. Также инфекцию можно подхватить в местах общего пользования, например в бассейне.

Если ребенок во всем признался, значит, он вам доверяет. Причем доверяет важную и чувствительную информацию о себе. Ребенок уязвим в этот момент. И если вы хотите сохранить или установить доверительные отношения, воздержитесь от критики! Дарья Яушева клинический психолог

Яушева предупредила, что во время непростого разговора родителей могут переполнять страх, тревога, злость, чувство вины и даже стыда. Однако если выплеснуть эти эмоции на сына или дочь, отношения могут разрушиться. Если же ребенка поддержать, но не в нормализации ЗППП, а в том, чтобы пройти обследование и начать лечение, это увеличит вероятность готовности к серьезному разговору.

К слову, причиной ЗППП может быть изнасилование. И признаться в этом ребенку может быть особенно тяжело. В любом случае чуткость и открытость пойдет на пользу Дарья Яушева клинический психолог

Следующим шагом должно стать обследование. Родители должны найти хорошую клинику, помочь с записью на прием, возможно, пойти вместе к врачу. Затем взрослые обязаны купить назначенные лекарства и контролировать их прием ребенком, отметила собеседница «Ленты.ру».

После этих действий можно поговорить с подростком серьезно. Рассказать, почему ЗППП представляют большой риск для здоровья, в том числе могут стать причиной бесплодия в будущем. Следует поговорить о контрацепции, почему важно использовать индивидуальные вещи и внимательно относиться к гигиене в общественных местах. Родители должны рассказать ребенку-подростку, чем может грозить частая смена половых партнеров, добавила Яушева.

«Родители должны рассказать, что раз в полгода нужно проходить обследование у гинеколога или уролога, — отметила клинический психолог. — Возможно, понадобится помощь психолога, если речь идет о беспорядочных связях или связях с потенциально опасными партнерами. И, конечно, к психологу нужно обращаться, если ребенок пережил насилие».

В случае если родители не решаются на разговор о сексуальном воспитании, они могут привлечь специалиста-сексолога, подвела итог Яушева.

Ранее акушер-гинеколог Елена Ермолаева предупредила об опасности посещения салонов красоты. Она пояснила, что есть вероятность заразиться там венерическим заболеванием.