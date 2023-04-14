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14:29, 14 апреля 2023Россия

В Минобороны заявили о выходе из пунктов дислокации боевых кораблей ТОФ

Минобороны: корабли Тихоокеанского флота направились в районы проверки боевой готовности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из пунктов дислокации. Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли вышли в составе ударных, противолодочных ударных, а также минно-тральных групп и отрядов десантных кораблей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры проходят в рамках внезапной проверки боевой готовности.

По маршруту движения на кораблях пройдут учения корабельных боевых расчетов. Экипажи на суднах отработают различные алгоритмы действий, которые используются при выполнении задач в море, добавили в министерстве.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России 14 апреля. Ее основной целью министр назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация.

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Никита Абрамов
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