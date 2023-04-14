Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 14 апреля 2023Наука и техника

Выдвинута новая гипотеза о зарождении воды на Земле

Nature: выдвинута гипотеза о зарождении воды непосредственно на Земле

Фото: Joseph Barrientos / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули новую гипотезу о появлении воды на Земле. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что вода — без которой не могло бы быть жизни, — возможно, зародилась непосредственно на нашей планете, а не была занесена на нее извне.

Одна из самых популярных идей о появлении воды на Земле гласит, что влага была занесена после формирования планеты различными астероидами, которые были богаты льдом. Теперь специалисты смогли продемонстрировать, что вероятен и иной вариант развития событий, спровоцированный рядом химических реакций.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

В процессе работы команда рассмотрела потенциальные химические процессы, которые происходили около десяти миллионов лет назад на Земле. В тот период в атмосфере планеты преобладали соединения, богатые водородом. В разработанной модели были учтены такие параметры, как температура поверхности, наличие в коре различных веществ, включая железо, силикаты, оксиды натрия, метан, кислород, диоксид углерода.

Компьютерное моделирование выявило, что в таких условиях происходили самые разнообразные химические процессы, а часть из них уже давно подтверждена наукой. Так, например, соединение кислорода, кремния и водорода с железом земного ядра, сделало последнее менее плотным. Самым главным открытием стало то, что выделяющийся из магмы кислород оказался способен связываться с водородом в атмосфере, в результате образуя воду. Причем модель показала, что примерное количество сформировавшийся таким образом воды будет соответствовать тому количеству, что имеется на Земле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине
В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя
Стало известно имя покупателя особняка ведущего премии «Грэмми»
14-летний россиянин упал с девятого этажа и выжил
В Белоруссии обвинили несколько человек в нападении на дипломатов
Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
В Нидерландах одобрили эвтаназию для маленьких детей
Раскрыт лучший город России для отдыха с детьми на майские праздники
Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.