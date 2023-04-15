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03:02, 15 апреля 2023Наука и техника

Российским военным в зоне СВО направили новый тип оружия

«РВ»: российским военным в зону СВО направили новый гибридный тип артиллерийского оружия

Фото: @RVvoenkor / Telegram

Российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) направили новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Поясняется, что речь идет о корабельных 25-мм артиллерийских установках 2М-3М, установленных на артиллерийские тягачи АТС-59Г. Это средства самообороны кораблей, которые могут поражать цели на наклонной дальности до 3 км. Эти вездеходы недавно были сняты с хранения, теперь они замечены недалеко от фронта.

Ранее сообщалось, что сетка рабица спасла российский бронетранспортер БТР-82А от поражения украинской авиабомбой. Снаряд застрял в натянутой над БТР дешевой металлической сетке, не взорвавшись.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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