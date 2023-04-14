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05:15, 14 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные нашли дешевый способ защиты от украинских авиабомб

«РВ»: сетка рабица спасла российский БТР-82А от противотанковой бомбы ВСУ

Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Сетка рабица спасла российский бронетранспортер БТР-82А от поражения украинской авиабомбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что тяжелый квадрокоптер типа «Баба Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил противотанковую бомбу ПТАБ-2,5 на боевую машину. Снаряд застрял в натянутой над БТР дешевой металлической сетке, не взорвавшись.

В феврале механик-водитель танка с позывным Ветер рассказал, что в российских бронемашинах улучшилась защита от гранатометов и противотанковых ракет. Кроме того, появились новые противокумулятивные решетки и элементы динамической защиты.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90. Также выяснилось, что «Арена-М» успешно противостояла российским и зарубежным трофейным боеприпасам в ходе испытаний на танке Т-72. В состав КАЗ входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.

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Марина Совина
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