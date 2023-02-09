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20:19, 9 февраля 2023Наука и техника

Механик-водитель танка рассказал о преимуществах Т-90М

Механик-водитель танка: Т-90М хорошо себя показывают в ходе СВО

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Танки Т-90М, используемые Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции (СВО), показывают себя хорошо. О преимуществах новых танков «Известиям» рассказали военные.

«Т-90М — зверь, а не машина! Она хорошо себя показывает. По сравнению с Т-7Б3М много чего удобного есть. По проходимости он хорош, шустрый, данные показывает на электронной панели — это большой плюс», — сказал механик-водитель танка с позывным Ветер.

По словам военных, генератор Т-90М стал лучше, поскольку позволяет запустить танк даже в самую холодную погоду. По их оценке, у Т-90М повысилась мощность двигателя, что положительно сказалось на маневренности машины.

Также улучшилась защита от гранатометов и противотанковых ракет. Кроме того, появились новые противокумулятивные решетки и элементы динамической защиты.

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В феврале Минобороны России опубликовало видео стрельбы из новейших танков Т-90М на полигоне в Ленинградской области, которые используются Вооруженными силами России в ходе СВО.

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Иван Потапов
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