Минобороны опубликовало видео стрельбы из новейших Т-90М

Минобороны опубликовало видео стрельбы из новейших танков Т-90М

Минобороны России опубликовало видео стрельбы из новейших танков Т-90М на полигоне в Ленинградской области, которые используются Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике можно заметить группу параллельно движущихся танков, которые ведут стрельбу 125-миллиметровыми пушками по условному противнику. Отмечается, что в ходе учений было отработано поражение целей на дистанции до пяти километров.

В январе Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) сообщил, что начал поставку танковых тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП в Вооруженные силы России.

В июле 2022 года появились кадры боевой работы экипажа российского танка Т-90М, снятые в боевом отделении.