Вооруженные силы России получили танковые тепловизоры нового поколения

РОМЗ передал Вооруженным силам России танковые тепловизоры нового поколения ТКН-3ТП

Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) начал поставку танковых тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП в Вооруженные силы России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году состоялся визит вице-премьера России Дениса Мантурова на РОМЗ, в ходе которого он ознакомился с решениями, применяемыми в приборах. Вице-премьер поручил органам военного управления заключить контракт на поставку ТКН-3ТП.

«Контракт был заключен и в настоящее время находится на исполнении, а первые партии приборов были поставлены уже в конце прошлого года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по итогам второго полугодия РОМЗ увеличил объем производства в рамках выполнения гособоронзаказа более чем в полтора раза. Там также подчеркнули, что это стало возможным благодаря серийному производству ТКН-3ТП. Новый прибор позволяет распознавать цели на расстоянии более километра в любое время суток.

В декабре стало известно, что российские военные применяют оптико-электронный комплекс «Ирония» на купянском направлении. Комплекс с тепловизором и лазерным дальномером позволяет разведчикам выявлять различные объекты.

В июле появились кадры боевой работы экипажа российского танка Т-90М, снятые в боевом отделении. Танкисты обнаружили цель с помощью тепловизора.