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19:17, 15 апреля 2023Спорт

Рублев вышел в финал турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Рублев обыграл американца Фритца и вышел в финал турнира ATP в Монте-Карло

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев оказался сильнее 10-й ракетки мира, американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Во время решающего сета при счете 3:3 матч прервали из-за дождя. Таким образом, противостояние продлилось 3 часа 54 минуты.

В финале Рублев встретится с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне, который пройдет 15 апреля. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

Ранее другой россиянин Даниил Медведев прекратил борьбу на турнире. В четвертьфинале спортсмен уступил Руне со счетом 3:6, 4:6.

Ксения Курашкина
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