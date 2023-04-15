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00:13, 16 апреля 2023Спорт

Тренер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц

Тренер посоветовал добавить прыжки к классическим приседаниям для прокачки ягодиц

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Тренер Дэвид Винер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц. Его слова приводит The Sun.

Специалист рассказал, что мало выполнять только приседания. Для достижения наилучшего результата он посоветовал добавить к классическим приседам прыжки. Не помогут добиться упругих ягодиц и выпады вперед. Винер отметил, что их необходимо комбинировать с боковыми выпадами. «Движение из стороны в сторону также поможет вам проработать четырехглавую мышцу бедра под другим углом, что может помочь нарастить дополнительную силу», — пояснил специалист.

Еще одной ошибкой, по словам Винера, является отказ от силовых тренировок. «Чтобы нарастить мышечный тонус и размер, вы должны включить силовые тренировки в свой распорядок дня», — добавил он.

Не стоит, по мнению тренера, также отказываться от утяжелителей во время занятий спортом. Он пояснил, что количество повторений движения с ними снизится, но в долгосрочной перспективе дополнительный вес поможет эффективнее прокачивать мышцы ягодиц.

Андрей Стрельцов
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