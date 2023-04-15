Тренер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц

Тренер посоветовал добавить прыжки к классическим приседаниям для прокачки ягодиц

Тренер Дэвид Винер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц. Его слова приводит The Sun.

Специалист рассказал, что мало выполнять только приседания. Для достижения наилучшего результата он посоветовал добавить к классическим приседам прыжки. Не помогут добиться упругих ягодиц и выпады вперед. Винер отметил, что их необходимо комбинировать с боковыми выпадами. «Движение из стороны в сторону также поможет вам проработать четырехглавую мышцу бедра под другим углом, что может помочь нарастить дополнительную силу», — пояснил специалист.

Еще одной ошибкой, по словам Винера, является отказ от силовых тренировок. «Чтобы нарастить мышечный тонус и размер, вы должны включить силовые тренировки в свой распорядок дня», — добавил он.

Не стоит, по мнению тренера, также отказываться от утяжелителей во время занятий спортом. Он пояснил, что количество повторений движения с ними снизится, но в долгосрочной перспективе дополнительный вес поможет эффективнее прокачивать мышцы ягодиц.