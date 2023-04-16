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00:10, 16 апреля 2023Наука и техника

Населяющие кожу бактерии применили для лечения рака у мышей

Science: населяющий кожу стафилококк применили для уничтожения раковых опухолей

Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com

Команда ученых из Массачусетского технологического института применила бактерии, населяющие кожу, для лечения раковых опухолей у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В процессе работы авторы использовали две группы мышей. Первой группе вводили генетически модифицированные бактерии Staphylococcus epidermidis, производившие антиген овальбумин — уникальный для опухоли белок, который стимулирует иммунную систему. Второй группе, контрольной, вводили либо эпидермальный стафилококк дикого типа (не экспрессирующий антиген), либо убитый нагреванием эпидермальный стафилококк, который не мог колонизировать кожу, либо ничего.

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Спустя шесть дней специалисты подсадили мышам опухолевые клетки меланомы. У всех трех типов подопытных из контрольной группы быстро развивались опухоли. У тех, кого лечили живым, генетически модифицированным эпидермальным стафилококком, новообразования росли гораздо медленнее, а во многих случаях опухоли вообще уничтожились.

Все виды препаратов на основе бактерий просто втирались в кожу подопытным, поскольку стафилококк легко колонизирует кожу, не вызывая никакого воспаления или инфекции. Полученный иммунный ответ был достаточно сильным, чтобы убить даже агрессивный тип метастатического рака кожи. Ввод опухолевого антигена позволил обмануть иммунную систему испытуемых и заставить ее вырабатывать CD8-Т-клетки, нацеленные на борьбу с раком. Эти клетки перемещались по всему организму и быстро размножались при встрече с опухолью, резко замедляя ее рост или полностью уничтожая.

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Елена Апазиди
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