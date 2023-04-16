Девушка показала пораженное лишаем лицо после макияжа немытыми кистями

Британка Луайра заразилась стригущим лишаем после использования грязных кистей для макияжа

Жительница Великобритании с никнеймом @louaira показала пораженное лишаем лицо после нанесения макияжа грязными кистями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Луайра (фамилия неизвестна) рассказала, что заметила красные пятна вокруг рта, которые выглядели как следы от ожогов. Спустя два дня они увеличились и распространились по всему лицу. Британка решила обратиться к врачу, который диагностировал у нее стригущий лишай. После этого девушка самостоятельно установила причину заражения грибковой инфекцией. По ее словам, она часто не мыла кисти и спонжи после нанесения макияжа и пользовалась ими повторно.

Видео вскоре стало вирусным, набрав более 1,2 миллиона просмотров и более 120 тысяч лайков. Зрители испугались подобных последствий, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Завтра я буду чистить свои кисти и спонжи, которые не мыла больше года», «Появилась новая фобия», «Вот почему я не пользовалась ни кистями, ни спонжами», — высказывались они.

В апреле 2022 года врачи английской клиники Aventus, специализирующейся на пересадке волос и дерматологии, раскрыли опасность инструментов для нанесения косметики. Специалисты исследовали под микроскопом 12 кистей для макияжа и обнаружили, что 11 из них оказались грязнее сидений унитаза и были заражены плесенью, грибками и бактериями. При этом медики назвали наиболее опасными средства для нанесения теней и румян.