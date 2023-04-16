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16:14, 16 апреля 2023Культура

Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием

Актер Николас Кейдж составил рейтинг топ-пять любимых фильмов со своим участием

Кадр: фильм «Свинья»

Американский актер Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием. Об этом пишет сайт ComicBook.

Артист выделил топ-пять картин. На первую строчку рейтинга он поставил триллер «Свинья» 2021 года. На втором месте расположился хоррор «Мэнди» 2017 года, далее — «Воскрешая мертвецов» 1999 года, четвертую строчку занял фильм «Плохой лейтенант» 2009 года , пятую — лента «Джо» 2013-го. Также Кейдж упомянул фильм «Без лица», отметив, что это серьезная работа.

Ранее сообщалось, что Кейдж отказался сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. Актер отметил, что предпочитает художественные и независимые картины разного рода фильмам киновселенной, однако считает, что в индустрии «места хватит всем».

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Варвара Кошечкина
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