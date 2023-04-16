Гостья пришла на свадьбу в белом платье и вывела из себя невесту

Reddit: гостья пришла на свадьбу в белом платье и вывела из себя невесту

Гостья пришла на свадьбу в белом платье и подверглась критике в сети. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Анонимная юзерша опубликовала пост, в котором рассказала, что подруга ее матери появилась на ее свадьбе в кружевном платье белого цвета. На размещенном кадре видно, что наряд приятельницы имитировал образ виновницы торжества. В руках женщина держала черную сумку Dior, а в качестве обуви она выбрала лодочки на каблуках.

«Просто клоун. Она вывела меня из себя», — подписала публикацию автор. Пользователи сети поддержали невесту в комментариях, назвав подругу ее матери неблагодарной. «Это ведь свадебное платье. Какой ужас», «Неблагодарная женщина!», «Действительно клоун», «Мне кажется, что она специально оделась таким образом», «Что у людей в голове?» — высказывались юзеры.

В декабре невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора. Хендерсон рассказала, что юбка и рукава наряда были украшены аппликациями в виде объемных цветов, а корсет напоминал кольчугу.