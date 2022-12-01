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19:32, 1 декабря 2022Ценности

Невеста решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора

Невеста Александрия Хендерсон заказала платье у портнихи и получила костюм гладиатора

Кадр: @missajhenderson / Tiktok

Невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом missajhenderson рассказала, что перед торжеством обратилась за помощью к профессиональной портнихе. Хендерсон показала ей фотографию с изображением платья, которое она планировала надеть на свою свадьбу. Так, на размещенном снимке корсет наряда был украшен множеством страз. После этого мастер приняла заказ и приступила к работе.

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Через некоторое время юзерша пришла на примерку. По ее словам, платье совершенно не соответствовало тому варианту, который она показывала портнихе. Хендерсон отметила, что юбка и рукава наряда были украшены аппликациями в виде объемных цветов, а корсет напоминал кольчугу. «Извините, что?» — подписала она ролик.

Зрители подняли на смех наряд, сравнив его с гладиаторскими доспехами. «Когда ты должна выйти замуж, а потом пойти защищать Спарту», «Она выходит замуж за гладиатора и после этого у них состоится битва?», «Почему это похоже на костюм, сшитый на уроке труда в школе?», «Я бы отменил свою свадьбу», — высказывались они.

В ноябре невеста Джос решила сшить на заказ платье и разочаровалась в нем за две недели до свадьбы. Пользовательница сети с никнеймом jpepaa рассказала, что ненавидела процесс примерки свадебного платья. По ее словам, ни один наряд ей не подходил. В связи с этим девушка обратилась к профессиональной портнихе. Так, Джос показала дизайнеру снимок платья своей мечты, которое было оформлено длинными рукавами, глубоким декольте и шелковой юбкой. За две недели до торжества автор видео приехала на примерку и расстроилась, поскольку ее наряд не соответствовал тому, что она хотела. Корсет платья был полупрозрачным и при этом усыпанным жемчужными бусинами, которые, в свою очередь, отклеивались.

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Мария Винар
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