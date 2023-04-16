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16:49, 16 апреля 2023Россия

Петербуржец отметил совершеннолетие и впал в кому

MK.RU: в Санкт-Петербурге юноша отметил совершеннолетие и спустя три дня впал в кому

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге молодой человек отметил совершеннолетие и спустя три дня впал в кому после отравления алкоголем, сообщает «Московский комсомолец» (MK.RU).

По информации издания, в ночь на воскресенье, 16 апреля, в больницу доставили 18-летнего петербужца. Медики диагностировали у него острое отравление этанолом. Парня перевели в реанимацию.

Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое.

4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Сотрудники полиции начали выяснять, где мальчики могли достать алкоголь. На их родителей были составлены административные протоколы.

До этого в Петербурге шестиклассницу забрали с платформы метро с признаками алкогольной интоксикации. По предварительной версии, она могла отравиться этиловым спиртом.

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Анна Щербакова
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