Петербуржец отметил совершеннолетие и впал в кому

MK.RU: в Санкт-Петербурге юноша отметил совершеннолетие и спустя три дня впал в кому

В Санкт-Петербурге молодой человек отметил совершеннолетие и спустя три дня впал в кому после отравления алкоголем, сообщает «Московский комсомолец» (MK.RU).

По информации издания, в ночь на воскресенье, 16 апреля, в больницу доставили 18-летнего петербужца. Медики диагностировали у него острое отравление этанолом. Парня перевели в реанимацию.

Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое.

4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Сотрудники полиции начали выяснять, где мальчики могли достать алкоголь. На их родителей были составлены административные протоколы.

До этого в Петербурге шестиклассницу забрали с платформы метро с признаками алкогольной интоксикации. По предварительной версии, она могла отравиться этиловым спиртом.