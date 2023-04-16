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21:36, 16 апреля 2023Россия

Работу «Града» по украинским позициям показали на видео

Минобороны показало на видео работу БМ-21 «Град» по украинским позициям

Расчеты БМ-21 «Град» Южного военного округа (ЮВО) нанесли артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.

В военном ведомстве пояснили, что на одном из направлений разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов и радиолокационных средств обнаружила замаскированные позиции ВСУ.

Получив координаты, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южного военного округа выдвинулись на боевые позиции, откуда нанесли огневой удар по целям. Уничтожив командный пункт, склад с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника, артиллеристы оперативно сменили позиции.

Марина Совина
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