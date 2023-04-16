Холлоуэй победил британца и вошел в историю UFC

Боец Холлоуэй победил британца Аллена единогласным решением судей и вошел в историю UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над британцем Арнольдом Алленом в главном поединке турнира UFC on ESPN 44 в американском Канзасе. Результаты доступны на сайте промоушена.

Поединок состоял из пяти раундов и завершился победой 31-летнего спортсмена единогласным решением судей. Он вошел в историю UFC, став первым бойцом, нанесшим три тысячи значимых ударов в промоушене.

После победы Холлоуэй в интервью ESPN похвалил соперника, назвав его боевой машиной. «Чтобы танцевать, нужны двое, и сегодня мы сделали это вместе», — добавил он.

Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Всего на счету спортсмена 24 победы при семи поражениях. Он выступает в UFC с 2012 года. В активе Аллена теперь 19 побед и два поражения.