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18:10, 16 апреля 2023Спорт

Пас Миранчука помог «Торино» спастись от поражения в матче чемпионата Италии

Пас Миранчука помог «Торино» сыграть вничью с «Салернитаной» в матче чемпионата Италии

Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Торино» вничью сыграл с «Салернитаной» в матче чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников на девятой минуте поразил полузащитник «Салернитаны» Тонни де Вильена. Спастись от поражения «Торино» помог форвард Арнальдо Антонио Санабрия, забивший с паса российского хавбека команды Алексея Миранчука.

«Торино» с 39 очками располагается на 11-й строке турнирной таблицы. «Салернитана» имеет в активе 30 очков и занимает 15-ю позицию.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа 2022 года. Сообщалось, что в итальянской команде он будет получать 1,5 миллиона евро. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Дарья Коршунова
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