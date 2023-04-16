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12:03, 16 апреля 2023Мир

В Госдуме отреагировали на планы Финляндии нарушить договор с Россией

Депутат Новиков: Россия ответит Финляндии при отмене демилитаризации Аландских островов

Фото: Tom Little / Reuters

Россия готова ответить Финляндии, если страна решит нарушить договор о демилитаризации Аландских островов. Так на дискуссию в финских политических кругах в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«То, что сейчас обсуждается в связи со вступлением Финляндии в НАТО, дезавуирование отдельных соглашений, связанных с обеспечением безопасности, является крайне негативным фактором», — сказал депутат.

Если такие решения состоятся, России придется принимать дополнительные решения, связанные с усилением собственной безопасности

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Если планы Финляндии воплотятся в жизнь, Россия будет вынуждена перераспределить военный контингент по своей территории, а также будет укреплять сотрудничество в сфере безопасности Союзного государства и всей Белоруссии, отметил Новиков.

«Любое соглашение, которое заключается между сторонами, либо имеет срок действия, либо стороны рассчитывают, что оно будет бессрочным. Как показывает историческая практика, при изменении ситуации в межгосударственных отношениях очень часто происходят корректировки ранее достигнутых договоренностей. Россия потому и выступала против втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, что это создавало дополнительные угрозы безопасности на европейском континенте, а значит, и в мире в целом», — добавил парламентарий.

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Как сообщила финская газета Ilta-Sanomat, после присоединения к НАТО Хельсинки задумался о возможности разрыва соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов. Этот вопрос поднимают некоторые кандидаты в депутаты финского парламента в преддверии выборов.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии. С 1856 года после подписания Парижского договора по итогам Крымской войны стали демилитаризованной территорией.

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Варвара Кошечкина
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