В Финляндии задумались о нарушении соглашения с Россией

Ilta-Sanomat: в Финляндии захотели отменить демилитаризованный статус Аландских островов

В Финляндии после присоединения к Североатлантическому альянсу стали задумываться о том, чтобы нарушить имеющееся с Россией соглашение о демилитаризации Аландских островов, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

«После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным», — пишет издание.

Отмечается, что с 1856 года данная территория имеет статус демилитаризованной, что подтверждено рядом соглашений. Однако, как сообщается в материале, некоторые финские политики хотят добиться отмены этого статуса.

Депутаты парламента Финляндии Ярмо Линдберг и Пекка Товери считают, что в связи с вступлением страны в НАТО и якобы агрессивной политикой, которую ведет Россия, необходимо пересмотреть вопрос о мирном статусе островов. Власти Аландских островов, в свою очередь, изъявили желание сохранить действующий демилитаризованный статус.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что новый статус страны как члена НАТО не решает всех проблем, поэтому Хельсинки не следует ослаблять бдительность в вопросах обеспечения собственной безопасности.