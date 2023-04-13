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16:42, 13 апреля 2023Мир

Президент Финляндии описал вступление в НАТО фразой «не решает всех проблем»

AP: президент Финляндии Ниинисте заявил, что вступление в НАТО не решает всех проблем
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что новый статус страны как члена НАТО не решает всех проблем, поэтому Хельсинки не следует ослаблять бдительность в вопросах обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы по-прежнему несем основную ответственность за собственную безопасность. Везде, где мы обнаруживаем какие-либо пробелы или уязвимости, они должны быть устранены. Мы не должны допустить снижения уровня бдительности и в будущем», — заявил финский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям» сообщил, что угроза вооруженного столкновения России с НАТО продолжает возрастать. «Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров кратно увеличиваются риски», — сказал дипломат, комментируя вступления Финляндии в альянс. Он также добавил, что на общую напряженность влияет ситуация в Балтийском регионе.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Решение о присоединении к военному блоку она приняла в 2022 году. Власти страны назвали причиной начало спецоперации России.

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Дмитрий Сотак
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