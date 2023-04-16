Экономист предрек ослабление санкций

Экономист Ордов предрек ослабление европейских санкций во второй половине 2023 года

Европейские страны будут вынуждены ослабить антироссийские санкции во второй половине 2023 года, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это связано с ухудшением экономической ситуации в еврозоне, рассказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Первые признаки экономических проблем связаны с тем, что Польша и Венгрия временно запретили ввоз зерна и масличных культур с Украины, считает экономист. По его словам, из-за отмены пошлин на украинскую продукцию страдают местные производители.

«Скорее всего, во второй половине этого года европейцы будут вынуждены так или иначе начать процесс отмены санкций. Это приводит к дисбалансу внутри Европы. Страны специализируются на определенном виде продукции, определенных отраслях. Когда принимаются те или иные санкционные решения в поддержку Украины, это бремя распределяется неравномерно между странами Европы. Здесь могут быть признаки недобросовестной конкуренции внутри Европы. С другой стороны, мы видим, что Европа находится не в лучшем финансовом положении, а проблемы будут только нарастать», — сказал он.

Стагнация европейской экономики обострит все возможные дискуссии, связанные с ограничениями на те или иные возможности прямой конкуренции. Создание преференций для отдельных производителей и стран резко снижает конкурентоспособность других европейских производителей Константин Ордов экономист

По мере того, как затраты на поддержку Украины станут увеличиваться, недовольство будет нарастать, уверен Ордов.

«Скорее всего, речь скоро будет заходить о сохранении национальных экономик европейских стран и поддержки производителей и граждан. Здесь своя рубашка станет ближе к телу. Мы видим первые признаки, а дальше количество подобных примеров будет нарастать, если не будут предприниматься те или иные попытки по снижению санкционных и различного рода ограничений», — заключил он.

Венгрия и Польша временно приостановили закупку украинской сельскохозяйственной продукции. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года. До этого момента Будапешт ожидает, что Евросоюз примет меры поддержки европейских аграриев и пересмотрит правил беспошлинного ввоза продукции с Украины, который был введен летом 2022 года.

Ранее власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское зерно. Они объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.