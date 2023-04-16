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16:32, 16 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории

Депутат Вассерман поддержал идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Идея добавить в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории вопросы о специальной военной операции (СВО) на территории Украины очень важная, полагает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Лентой.ру» он поддержал такую инициативу.

«Для начала в самом учебнике истории должен появиться раздел, посвященный специальной военной операции. Этот раздел действительно уже пишут. Более того, я недавно поучаствовал немного в его редактировании, надеюсь, то, что я отмечал, будет использовано. Из того, что я поучаствовал, понятно, что я считаю этот раздел нужным и полезным для школьников. Там, естественно, сказано не столько о самом ходе операции, а о ее причинах», — оценил предложение депутат.

Я действительно считаю, что чем лучше мы понимаем причины каких-то событий, тем больше у нас возможностей избегать вредных последствий этих событий и достигать полезных целей этих событий. Поэтому, с моей точки зрения, это дело важное и нужное

Анатолий Вассермандепутат Госдумы

Ранее ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор сообщил, что в ЕГЭ по истории добавят вопросы о СВО. В ведомстве уточнили, что изменения вступят в силу, когда во всех российских школах появятся учебники с соответствующими материалами.

В апреле экс-министр культуры и помощник президента Владимир Мединский заявил, что российским школьникам необходимо объяснить причины начала военных действий на территории Украины. Он также добавил, что историю могут использовать в политических целях, поэтому школьникам необходимо объяснять различные нюансы.

30 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что обновленный учебник по истории с разделом о СВО может появиться в школах с 1 сентября. Он не уточнил, какие именно факты в нем будут зафиксированы, но добавил, что обязательно будет включена информация о причинах и целях военной кампании.

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Варвара Кошечкина
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