В Подмосковье 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя

Shot: в Подмосковье школьница сообщила психологу, что ее несколько месяцев насиловал дядя

В Подмосковье 11-летняя школьница сообщила психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, четвероклассница из Серпухова оказалась на отдыхе в оздоровительном центре под Наро-Фоминском. Там девочка попала на консультацию к психологу. В разговоре со специалистом несовершеннолетняя призналась, что с осени 2022 года ее неоднократно насиловал 42-летний дядя. Мать ребенка ни о чем не подозревала, поскольку была занята на работе.

Психолог передала всю информацию в полицию. Четвероклассницу забрали органы опеки. Ее отправили в семейный центр помощи.

Позже выяснилось, что девочка росла в неполной семье: с 31-летней матерью, младшим братом и тем самым дядей, который имел судимость за неуплату алиментов.

В отношении жителя Подмосковья начали проводить проверку.

31 марта сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в подъезде жилого дома.