Непомнящий проиграл шестую партию матча за титул чемпиона мира

Шахматист Ян Непомнящий проиграл шестую партию матча за титул чемпиона мира Дину Лижэню

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 44-м ходу. После шестой партии счет в серии равный — 3:3.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 18 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.