Найдено новое направление мужской контрацепции

Nature: отключение гена Arrdc5 станет новым направлением мужской контрацепции

Ученые Университета штата Вашингтон нашли новое направление мужской контрацепции. Они предлагают использовать для этого отключение определенного гена, который влияет на количество сперматозоидов. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В процессе исследования на мышах-самцах специалисты подавили действие гена Arrdc5 в ткани яичек. Этот ген есть практически у всех млекопитающих, включая свиней, крупный рогатый скот и человека. Отключение Arrdc5 вызывало бесплодие только у самцов, повлияв на количество сперматозоидов, их движение и форму. В результате у испытуемых с ингибированным геном стала производиться сперма, которая не могла оплодотворить яйцеклетку.

Исследователи заметили, что мыши-самцы, лишенные Arrdc5, произвели на 28 процентов меньше сперматозоидов, которые двигались в 2,8 раза медленнее, чем у нормальных мышей, а около 98 процентов гамет имели аномальное строение.

Особенную важность открытия играет то, что метод не воздействует на гормоны мужчин, такие как тестостерон, который помимо выработки спермы играет и другие роли: наращивание костной массы и мышечной силы, а также производство красных кровяных телец.

На данный момент авторы подали заявку на предварительный патент. На основе полученных сведений в будущем планируется разработать препарат, который будет подавлять функцию Arrdc5 обратимыми последствиями.