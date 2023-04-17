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18:19, 17 апреля 2023Наука и техника

Найдено новое направление мужской контрацепции

Nature: отключение гена Arrdc5 станет новым направлением мужской контрацепции

Фото: Unsplash

Ученые Университета штата Вашингтон нашли новое направление мужской контрацепции. Они предлагают использовать для этого отключение определенного гена, который влияет на количество сперматозоидов. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В процессе исследования на мышах-самцах специалисты подавили действие гена Arrdc5 в ткани яичек. Этот ген есть практически у всех млекопитающих, включая свиней, крупный рогатый скот и человека. Отключение Arrdc5 вызывало бесплодие только у самцов, повлияв на количество сперматозоидов, их движение и форму. В результате у испытуемых с ингибированным геном стала производиться сперма, которая не могла оплодотворить яйцеклетку.

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Исследователи заметили, что мыши-самцы, лишенные Arrdc5, произвели на 28 процентов меньше сперматозоидов, которые двигались в 2,8 раза медленнее, чем у нормальных мышей, а около 98 процентов гамет имели аномальное строение.

Особенную важность открытия играет то, что метод не воздействует на гормоны мужчин, такие как тестостерон, который помимо выработки спермы играет и другие роли: наращивание костной массы и мышечной силы, а также производство красных кровяных телец.

На данный момент авторы подали заявку на предварительный патент. На основе полученных сведений в будущем планируется разработать препарат, который будет подавлять функцию Arrdc5 обратимыми последствиями.

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Елена Апазиди
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