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23:02, 17 апреля 2023Мир

Суданский спецназ обстрелял бронированную машину посольства США

Суданский спецназ в Хартуме обстрелял бронированную машину посольства США

Фото: Abdullah Abdel Moneim / Reuters

Бронированный автомобиль посольства США обстрелял суданский спецназ в столице страны — Хартуме. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации источников в американском посольстве, «бронированная машина посольства была обстреляна намеренно». В ведомстве уточнили, что никто из дипломатов не пострадал.

Отмечается, что по посольскому транспорту «было выпущено около сотни пуль». Комментариев из американского дипведомства не поступало.

Вечером 16 апреля появилась информация об ужесточении боев в столице Судана. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.

Позже стало известно, что граждане России оказались заблокированы в Нубийской митрополии в Хартуме из-за обстрелов.

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Юлия Мискевич
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