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11:40, 17 апреля 2023Мир

Граждане России оказались заблокированы в Нубийской митрополии из-за обстрелов

Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в Нубийской митрополии из-за обстрелов

Фото: @lostshmi / Reuters

Среди заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме (Судан) оказались граждане России. Об этом сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва, передает ERT.

«Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь — очень высокое здание и опасно там быть (из-за обстрелов — прим. «Ленты.ру»). Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком — девочкой», — сказал он.

По его словам, запасов хватит на несколько дней, при этом люди в здании не знают, что происходит снаружи, поскольку там слишком опасно. Митрополит также добавил, что состояние двух госпитализированных ранее греков теперь стабильно.

Вечером 16 апреля появилась информация об ужесточении боев в столице Судана. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.

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Анастасия Заикина
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