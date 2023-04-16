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19:59, 16 апреля 2023Мир

Стало известно об ужесточении боев в столице Судана

РИА Новости: бои между регулярной армией и СБР ужесточились в суданской столице Хартуме

Фото: Reuters

Бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) ужесточились в центре суданской столицы Хартуме. Как стало известно РИА Новости, это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.

До этого суданская правительственная армия и СБР страны согласились на открытие гуманитарных коридоров на несколько часов.
По сведениям агентства, основные бои в Хартуме развернулись у здания главного командования вооруженных сил страны.

Кроме того, в комитете врачей Судана рассказали, что обещанная 16 апреля гуманитарная пауза в боевых действиях на земле не соблюдается, передает ТАСС.

Один из представителей медиков подчеркнул, что о перемирии речь шла преимущественно в местных СМИ.

До этого крупнейшая телекоммуникационная компания Африки MTN по приказу государственного регулятора телекоммуникаций заблокировала в Судане интернет.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

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Анна Щербакова
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