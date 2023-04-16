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12:30, 16 апреля 2023Интернет и СМИ

В Судане заблокировали интернет по приказу властей

Reuters: компания MTN заблокировала интернет в Судане по приказу властей

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Крупнейшая телекоммуникационная компания Африки MTN заблокировала интернет в Судане по приказу государственного регулятора телекоммуникаций. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 16 апреля, со ссылкой на двух представителей компании.

Другие подробности агентство не приводит. Данные о том, получили ли другие действующие на территории Судана телекоммуникационные компании подобные предписания от властей, не поступали.

До этого сообщалось, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек. По информации медиков, еще 596 граждан пострадали. При этом ранее центральный комитет Судана передавал сведения о 25 жертвах и 183 пострадавших.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

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Анна Щербакова
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