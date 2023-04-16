Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек

Reuters: число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали

Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек, передает Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

Как уточнили медики, пострадали 596 человек. При этом ранее центральный комитет Судана передавал о 25 погибших и 183 пострадавших.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР).