На Украине озвучили «первый шаг» после запрета Польши на ввоз зерна

Власти Украины заявили о намерении возобновить транзит зерна через Польшу

Власти Украины намерены возобновить транзит зерна через территорию Польши в качестве «первого шага» по отмене введенных запретов на импорт продовольствия. Об этом заявил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский, сообщает Reuters.

Ранее Польша и Венгрия запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины. Ограничение, призванное поддержать отечественных производителей, будет длиться до 30 июня 2023 года.

«Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита [через Польшу], потому что это достаточно важно и это то, что нужно делать безоговорочно, а потом мы будем говорить о других вещах», — заявил Сольский.

Он отметил, что около 10 процентов продовольственных товаров из Украины пересекают польскую границу, а в Венгрию поступает около шести процентов аграрного экспорта страны.

Евросоюз намерен обсудить введенные Польшей и Венгрией меры 19 апреля, сообщает источник агентства в ЕС.

В начале апреля премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Из-за потока украинского продовольствия цены на зерно, производимое в их собственных странах, снизились, при этом стоимость энергии и удобрений растет.