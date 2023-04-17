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11:30, 17 апреля 2023Мир

В Венгрии призвали защитить фермеров после запрета на импорт зерна с Украины

Глава Минсельхоза Венгрии призвал помочь фермерам после запрета на ввоз зерна с Украины

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь призвал защитить фермеров после того, как страна прекратила импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя ведомства, власти примут все возможные меры, чтобы помочь аграриям. Надь напомнил о том, что ожидает решения Евросоюза по поддержке фермеров и пересмотру правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда. Ограничения будут действовать до 30 июня текущего года.

До этого аналогичное решение приняли власти Польши. Днем ранее переработку и продажу прибывшего с Украины зерна запретило и Министерство сельского хозяйства Словакии — поводом стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.

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Варвара Кошечкина
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