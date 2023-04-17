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11:42, 17 апреля 2023Силовые структуры

Экс-кандидатку в депутаты задержали за попытку спрятать закладку в центре Москвы

В центре Москвы полиция задержала бывшую кандидатку в депутаты за попытку зарыть закладку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 36-летнюю бывшую кандидатку в депутаты и ее подругу из Кинешмы задержали за попытку спрятать закладку в центре столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские заметили на Таганке двух женщин, которые сидели возле одного из домов на улице Земляной Вал и пытались зарыть сверток с неизвестным веществом в землю. Подруг доставили в отдел полиции. Какие именно наркотики были в пакете, пока неизвестно.

В 2017 году одна из женщин избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, а в 2022 году — в Совет депутатов Печатников. Оба раза она проиграла выборы. Уточняется, что на момент последней предвыборной кампании она уже была судима по делу о наркотиках.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали депутата горсовета и застройщика Джулая по делу о мошенничестве.

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Владимир Шарапов
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