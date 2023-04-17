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03:33, 17 апреля 2023Россия

54-летний генерал-лейтенант полиции ушел в зону СВО старшим сержантом

Генерал-лейтенант полиции Кандиков из Новосибирска отправился в зону СВО старшим сержантом

Фото: страница Вячеслава Миронова в «ВКонтакте»

Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Кандиков отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил писатель Вячеслав Миронов на своей странице «ВКонтакте».

По утверждению Кандикова, он ушел на фронт мотострелком в воинском звании, с которым увольнялся из Советской Армии 35 лет назад — гвардии старший сержант. Командование пообещало ему в ближайшее время присвоить офицерское звание — лейтенант. Бывший генерал также рассказал, что проходит службу в войсковой разведке и занимает должность заместителя командира роты огневой поддержки.

54-летний Кандиков до 2014 года возглавлял Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области.

Ранее 17 апреля стало известно, что мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск, находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Обвиняемый в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности чиновник рассказал, что давно принял решение отправиться на фронт, но «острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».

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Марина Совина
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