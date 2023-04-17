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15:45, 17 апреля 2023Спорт

Тренер клуба Медиалиги насмерть сбил 20-летнего россиянина

Ксения Собчак: тренер клуба Медиалиги «Бей беги» Низрюхин насмерть сбил россиянина

Фото: Elena Mayorova / Globalloopress.com

Главный тренер выступающей в Медиалиге команды «Бей беги» Александр Низрюхин насмерть сбил 20-летнего россиянина Никиту Крюкова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По информации источника, авария произошла в ночь на 9 апреля под Александровым во Владимирской области. Низрюхин сбил Крюкова, находясь за рулем Mercedes-Benz. Родственница погибшего заявила, что тренер сбежал с места происшествия, не оказав помощь. «Хотя тренирует детей!» — подчеркнула она.

Отмечается, что Низрюхин пришел в полицейский участок на следующий день после аварии. Экспертиза показала, что он был трезв. «Бей Беги» отстранила тренера от работы.

«Бей Беги» создана игроками московского «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым в 2022 году. Клуб выступает в любительской Медиалиге, команды которой составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

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Анастасия Борисова
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