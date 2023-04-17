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08:12, 17 апреля 2023Россия

Омбудсмен прокомментировала гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге

Омбудсмен Линькова о гибели ребенка из-за собак в Оренбурге: нет ничего важнее детей

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова прокомментировала гибель мальчика из-за бездомных собак на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметила омбудсмен, вопрос безнадзорных животных по-прежнему стоит остро. «Те подвижки, которые наметились по этой проблеме, недостаточны. Мы не успели реализовать задуманные инициативы нашего аппарата. И я прошу прощения за это», — заявила она. По ее словам, работа в этом направлении продолжается. «Моя позиция на тему бродячих собак та же, что и раньше: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. Нет ничего важнее наших детей», — заключила Линькова.

16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Из-за полученных травм мальчик скончался. После этого глава Оренбургской области Денис Паслер заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных.

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Марина Совина
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