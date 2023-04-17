Виктория Бекхэм показала тело на фото из спортзала и подверглась критике в сети

Виктория Бекхэм показала фото из спортзала и подверглась критике за чрезмерную худобу

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась снимками из спортзала и подверглась критике со стороны фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость опубликовала серию сторис, на которых она демонстрирует свою тренировку вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. На размещенных кадрах видно, что телезвезда была одета в черные спортивный бра и облегающие легинсы. Кроме того, на одном из фотографий она также показала свою подтянутую фигуру.

Читатели Daily Mail не оценили новые публикации Бекхэм, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Не стройная, а костлявая», «Грустно, что она всю жизнь ограничивает себя», «Меня пугает ее нынешнее тело», «Виктории приходится изгибаться, чтобы выглядеть худее», «Чрезмерная худоба», — высказывались поклонники.

В феврале стала известна сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости. Приближенный к знаменитости анонимный источник рассказал, что Бекхэм боится стареть. По его словам, звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).