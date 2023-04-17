В Верховной Раде Украины заявили о необходимости электронного вручения повесток

Депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил о необходимости перейти к электронному вручению повесток. Об этом политик заявил в эфире телемарафона, передает «РБК-Украина».

«Цифровизация предусматривает максимальное упрощение всех действий, и бумажные повестки точно должны остаться в прошлом», — считает Вениславский.

Таким образом на Украине решили позаимствовать опыт российских законодателей, хотя сам депутат признает, что технические возможности пока не позволяют рассылать повестки через приложение «Дия» (на русском — «Действие», аналог российских «Госуслуг»).

Ранее в Верховной Раде предложили отправлять повестки через мессенджеры, которые на Украине уже используются для уведомлений о времени судебного заседания. По словам Вениславского, такую практику можно распространить на военнообязанных, потому что база их телефонов уже была полностью сформирована.

11 апреля Госдума приняла закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Согласно одной из поправок, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 14 апреля президент России Владимир Путин подписал предложенные поправки.