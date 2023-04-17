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19:26, 17 апреля 2023Мир

Путин пригласил президента Бразилии в Россию

Глава МИД Лавров передал президенту Бразилии от Путина приглашение посетить Россию
Мауру Виейра

Мауру Виейра. Фото: Olivier Douliery / Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Лулу да Силву посетить Россию с визитом. Приглашение передал глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с бразильским коллегой Мауру Виейрой, сообщает ТАСС.

«Господин Лавров также передал приглашение президента Путина для президента Лулы для того, чтобы он организовал официальный визит в Россию. И мы будем работать для того, чтобы определить удобные для обеих сторон даты», — рассказал Виейра.

Ранее стало известно, что Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

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Виктория Кондратьева
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