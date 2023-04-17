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08:21, 17 апреля 2023Россия

Омбудсмен отреагировала на смерть ребенка из-за нападения собак в Оренбурге

Омбудсмен Линькова после трагедии в Оренбурге: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова прокомментировала трагедию, случившуюся в регионе, когда после нападения бродячих собак погиб ребенок. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она заявила, что нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей.

Линькова рассказала, что побывала на месте трагедии и встретилась с родственниками погибшего мальчика. Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

Омбудсмен отметила, что проблема безнадзорных животных по-прежнему стоит остро. «Те подвижки, которые наметились по этой проблеме, недостаточны. Мы не успели реализовать задуманные инициативы нашего аппарата. И я прошу прощения за это. Продолжаем работать в этом направлении», — написала она.

Линькова заявила, что ее позиция на тему бродячих собак остается прежней: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. «Нет ничего важнее наших детей», — сказала омбудсмен.

О гибели мальчика в результате нападения бродячих собак стало известно 16 апреля. Как уточняет Telegram-канал «112», ребенку было 9 лет. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Екатерина Подвигина
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