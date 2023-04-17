Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка от бродячих собак

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль дело о гибели ребенка от бродячих собак в Оренбурге

Начало событий в новости Омбудсмен отреагировала на смерть ребенка из-за нападения собак в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после гибели ребенка в результате нападения бродячих собак в Оренбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР затребовал доклад о ходе следствия. Оно проводится по статьям 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, 16 апреля у гаражного кооператива на улице Кольцевой стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял рядом с домом. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия.

Следствие намерено дать правовую оценку должностным лицам, ответственным за отлов бездомных животных на территории Оренбурга.