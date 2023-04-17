Глава МО Украины Резников извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь Вооруженных сил страны (ВСУ) с жертвами землетрясения в Турции. Об этом он написал в Twitter.

«Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», — заявил министр. Резников также выразил благодарность Турции за ее неизменную поддержку.

16 апреля Резников ответил на вопрос о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». Глава Минобороны Украины при этом сказал, что не может разглашать информацию о жертвах в военном конфликте.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Сообщалось, что число жертв землетрясений превысило 49 тысяч человек.

